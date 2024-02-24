«Она песни уже не поет, а прокрикивает»: россияне бурно отреагировали на новость, что Пугачева выпустит альбом

Алла Пугачева уже давно не выпускала новые песни. Также она не дает концерты. Певица лишь иногда поет в кругу родных. Она также раньше могла спеть, когда сидела за пианино с дочкой Лизой. Но в конце февраля стало известно, что Примадонна намерена выпустить альбом в первый день весны. Но по некоторым данным, на нем будут не новые песни, а композиции, которые прозвучали 17 апреля 2019 года на ее концерте в Кремле.

Но некоторые фанаты считают, что все же там могут оказаться и несколько новых треков, так как осенью 2023 года она приезжала в Россию и отметилась в любимой звукозаписывающей студии в Твери.

Звукорежиссер Игорь Лалетин тогда заявил журналистам, что артистка во время визита записала три новые песни – «про любовь, про какую-то женскую долю». Но по данным KP.RU они не войдут в альбом «P.S.», который должен выйти 1 марта.

Поклонники бурно отреагировали на такую новость. Многие даже отметили, что не хотят слышать никаких песен Пугачевой, так как якобы она давно потеряла голос. Другие негодуют, так как певица будет зарабатывать на родине, хотя уехала в 2022 году в Израиль.