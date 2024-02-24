«Она песни уже не поет, а прокрикивает»: россияне бурно отреагировали на новость, что Пугачева выпустит альбом

Алла Пугачева уже давно не выпускала новые песни. Также она не дает концерты. Певица лишь иногда поет в кругу родных. Она также раньше могла спеть, когда сидела за пианино с дочкой Лизой. Но в конце февраля стало известно, что Примадонна намерена выпустить альбом в первый день весны. Но по некоторым данным, на нем будут не новые песни, а композиции, которые прозвучали 17 апреля 2019 года на ее концерте в Кремле.
Но некоторые фанаты считают, что все же там могут оказаться и несколько новых треков, так как осенью 2023 года она приезжала в Россию и отметилась в любимой звукозаписывающей студии в Твери.
Звукорежиссер Игорь Лалетин тогда заявил журналистам, что артистка во время визита записала три новые песни – «про любовь, про какую-то женскую долю». Но по данным KP.RU они не войдут в альбом «P.S.», который должен выйти 1 марта.
Поклонники бурно отреагировали на такую новость. Многие даже отметили, что не хотят слышать никаких песен Пугачевой, так как якобы она давно потеряла голос. Другие негодуют, так как певица будет зарабатывать на родине, хотя уехала в 2022 году в Израиль.
Алла Пугачева в 74 года продолжает дымить. Эта вредная привычка у нее с молодости. Фото: соцсети Максима Галкина*
«Она последние песни уже не поет, а прокрикивает или прошептывает речитативом сиплым голосом. Приходится пыжиться, семью кормить надо», – написала Алла Гончарова.
«Пусть в Израиле и поет», – заявила Светлана.
«Не нужна нам бабуля без голоса», – сказала Ludmar.
«Что у нее с лицом? Зачем так перекраивать, обмен веществ не возобновить все равно», – высказалась Tatiana.
«Потеряла лицо и голос, что может нового спеть, если голоса уже нет», – отметила Людмила.
«Свои пенсионные песни перезапустила, в надежде на возрождение своего величия что-ли», – посчитала LVALVA.
«Считаю что надо всем взять и продинамить ее альбом пусть ей будит это уроком», – присоединилась Ирусик Vintachka84.
«Прошло ее время, пора отдыхать», – также считает пользовательница Телеграмма Марго.
Алла Пугачева и Максим Галкин* также не отказываются от алкоголя. Фото: соцсети Максима Галкина*
К слову, за последние два года Алла Борисовна похудела. Многие замечают, что когда она выходит в свет, то обычно берет под руку мужа Максима Галкина*. Походка артистки стала неуверенной. А во время поездки на Кипр в магазине обуви она сама жаловалась на боли в ногах. Ее подруга Любовь Аксенова признавалась, что у звезды подагра. Недавно болезнь начала прогрессировать.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Про хриплый голос Пугачевой поклонники говорят много лет. Порой ее можно услышать на видео, которые публикует Галкин*. Однако в свой юбилей, на 70-летие, она спела свои хиты и собрала в Москве полный зал.
По всей видимости, повторять свой успех она не намерена. В этом году певице исполнится 75 лет. Ранее она признавалась, что если и устроит концерт, то только по случаю круглой даты. Но так как Примадонна уехала жить за границу, то скорее всего ее планы поменялись. Фанаты уверены, что она может выступить в Израиле, как уже делали многие ее коллеги.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.