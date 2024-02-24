Муцениеце высмеяла жену Прилучного, которая после обвинений вернула детям актера подарки: «Предлагаю теперь их в новой одежде отправить домой»

Агата Муцениеце не общается с Павлом Прилучным с тех пор, как он женился на Зепюр Брутян. Актер сам свел на нет их общение. По словам его экс-жены, он даже не предупреждает, когда забирает их общих детей с собой в поездки за границу. А на днях она неожиданно призналась, что супруги не дают ее сыну Тимофею и дочке Мие забирать домой подарки, а также одежду, которую им покупают.

Если Павел снова промолчал, то его жена решила опровергнуть слова Агаты. Она на камеру спросила пасынка, где был его ноутбук. Мальчик пояснил, что забирал его домой к маме, но взял с собой, когда поехал к отцу. Мия тоже заявила, что ее умная колонка находится дома. В довесок ко всему, Брутян показала компьютер и отметила, что это ее гаджет.

Не прошло и дня, как Муцениеце отреагировала на слова и кадры Зепюр. Она посчитала, что ее детям вернули подарки только ради контента для соцсетей. Актриса высмеяла поступок жены Прилучного.

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