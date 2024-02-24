Брутян призналась, что хочет родить дочку от Прилучного: «Чтобы похожа была на меня»

Павел Прилучный в 2023 году стал многодетным отцом. Он сыграл свадьбу с Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля. Пока влюбленные еще не показали лицо наследника. Однако актер окутал возлюбленную вниманием. Они демонстрируют идиллию. На этот раз жена звезды сериала «Мажор» ответила на вопросы поклонников. Она не стала отрицать, что хочет еще детей. Также избранница Павла мечтает о дочке.

«Да! Очень! И чтобы похожа была на меня», – поделилась Брутян.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она пока отметила, что сын пошел в отца. По всей видимости, поэтому актриса теперь хочет родить свою копию. Но отметим, что у Прилучного уже есть дочка Мия от первой жены Агаты Муцениеце, а также старший сын Тимофей.