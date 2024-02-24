Арбенина заявила, что ее концерты на Сахалине отменили из-за фестиваля по чирлидингу

Диана Арбенина не смогла молчать, когда узнала, что два ее концерта в России отменили. Они должны были пройти на Сахалине. Певица пришла в негодование из-за случившегося. Еще больше она удивилась, когда узнала причины, по которым власти городов приняли такое решение.

Оказалось, что несколько общественников написали официальные бумаги, в которых потребовали отменить выступления Арбениной. А еще одной причиной стал фестиваль чирлидерш, который решили там провести. По словам артистки, ее концерт был анонсирован еще два месяца назад, поэтому проведение фестиваля в это же время считает странным.

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«Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты», — стала возмущаться Арбенина, пишет НСН.

Произошедшее она назвала беззаконием и объявила, что молчать о такой несправедливости не будет.