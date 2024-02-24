Брутян назвала обвинения Муцениеце в том, что Прилучный не дает детям забирать домой вещи, спектаклем одного актера

Уже почти два года Павел Прилучный состоит в браке с молодой избранницей Зепюр Брутян. Они растят сына Микаэля. Также к ним в гости регулярно приезжают дети актера от Агаты Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия.
Но на днях бывшая жена Павла заявила, что он дает им забирать к себе домой, подарки, которые им дарит, а также купленную им одежду. После этого Брутян стали называть жадиной, так как увидели ее с ноубуком Тимофея. Но возлюбленная артиста решила ответить на обвинения. Она заявила, что Агата лжет.
«Мне даже неловко задавать детям эти вопросы, чтоб вы понимали. Вы пять лет смотрите и верите в этот моноспектакль ( спектакль одного актера)», – заявила жена Прилучного.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В доказательство она прямо на камеру спросила пасынка о том, где его ноутбук. Тимофей признался, что он был у него дома, но он взял его с собой к папе. Его сестра Мия тоже призналась, что ее умная колонка находится дома у мамы. Зепюр в свою очередь показала ноутбук, с которым ее видели. Она пояснила, что это ее девайс.
«Зашла почитать новости. Мы всегда узнаем о нашей семье что-то новое через вас (соцсети). Даже судебные дела», – также заявила Брутян.
Она имела в виду заявление Муцениеце, которое она подала в суд на бывшего мужа. Актриса потребовала, чтобы ей увеличили алименты. Так как пока Павел дает по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Но даже их обучение в частное школе стоит в разы больше.