Брутян назвала обвинения Муцениеце в том, что Прилучный не дает детям забирать домой вещи, спектаклем одного актера

Уже почти два года Павел Прилучный состоит в браке с молодой избранницей Зепюр Брутян. Они растят сына Микаэля. Также к ним в гости регулярно приезжают дети актера от Агаты Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия.

Но на днях бывшая жена Павла заявила, что он дает им забирать к себе домой, подарки, которые им дарит, а также купленную им одежду. После этого Брутян стали называть жадиной, так как увидели ее с ноубуком Тимофея. Но возлюбленная артиста решила ответить на обвинения. Она заявила, что Агата лжет.

«Мне даже неловко задавать детям эти вопросы, чтоб вы понимали. Вы пять лет смотрите и верите в этот моноспектакль ( спектакль одного актера)», – заявила жена Прилучного.

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В доказательство она прямо на камеру спросила пасынка о том, где его ноутбук. Тимофей признался, что он был у него дома, но он взял его с собой к папе. Его сестра Мия тоже призналась, что ее умная колонка находится дома у мамы. Зепюр в свою очередь показала ноутбук, с которым ее видели. Она пояснила, что это ее девайс.