Актер Могильников признался, что накануне съемок фильма «Подельники» хотел отказаться от роли: «Я закатил истерику»

Ярослав Могильников дал первое большое интервью. Он рассказал, как попал в сериал «Слово пацана». 16-летний актер поблагодарил отчима Леона Кемстача, который его порекомендовал Жоре Крыжовникову.

Но он отметил, что первую роль в фильме «Подельники» получил случайно. Ярослав пришел в кафе, где ужинала его мама с подругой. Он собирался взять у нее ключи и уйти домой, но родительница уговорила его задержаться. И тогда к нему подошел режиссер, который позвал его на кастинг в фильм. Однако актер признался, что за день до начала съемок хотел отказаться от роли, которую ему дали.

«Я не знаю, как мама держалась вообще. Я прям помню, что за день до первого моего съемочного дня в "Подельниках" я закатил жесткую истерику. То ли я запереживал, то ли я настолько боялся, что убежал из дома. Мне просто пишет мама: "Сын, возвращайся домой, все будет хорошо". Павел Деревянко мне записывал голосовое, успокаивал меня. Режиссер мне звонил, успокаивал меня. И я не понимаю, как в тот момент все выдержали», – вспомнил Могильников в передаче для YouTube-канала «Макарена».

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Он отметил, что тогда даже не осознавал, что подводит большую команду. Но актер все же снялся в фильме. Он лишь жалеет, что так некрасиво повел себя.