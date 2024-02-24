Прилучный привел своего девятимесячного сына в развлекательный центр с детьми от Муцениеце: «Мое богатство»

Павел Прилучный смог провести время с семьей в праздничный день. Он не раз появлялся на публике с детьми от первого брака с Агатой Муцениеце: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Но уже почти два года актер состоит в отношениях с новой женой Зепюр Брутян.

У них подрастает сын Микаэль, которому девять месяцев. Примечательно, что артист решил всех наследников привести в развлекательный центр. Они веселились в игровой комнате. Он заснял Брутян, которая помогала Микаэлю стоять на ножках.