Прилучный привел своего девятимесячного сына в развлекательный центр с детьми от Муцениеце: «Мое богатство»

Павел Прилучный смог провести время с семьей в праздничный день. Он не раз появлялся на публике с детьми от первого брака с Агатой Муцениеце: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Но уже почти два года актер состоит в отношениях с новой женой Зепюр Брутян.
У них подрастает сын Микаэль, которому девять месяцев. Примечательно, что артист решил всех наследников привести в развлекательный центр. Они веселились в игровой комнате. Он заснял Брутян, которая помогала Микаэлю стоять на ножках.
Зепюр Брутян с сыном и детьми Павла Прилучного. Фото: соцсети Павла Прилучного
«Наше 23 февраля. Мужики с праздником!» – написал Павел.
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К слову, позже жена актера рассказала, что сын похож на папу. Она также обрадовала поклонников тем, что уже скоро они собираются показать лицо своего наследника.