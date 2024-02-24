Умер режиссер Бернард Обуа, снимавший комедии с Пьером Ришаром

В деревне во Франции умер Бернард Обуа. 23 февраля состоялись похороны знаменитого режиссера. Примечательно, что пока не раскрывается причина смерти. Кинематографисту было 84 года. Он прославился, как звукорежиссер.

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Ему довелось поработать в более ста проектах. Не раз Обуа работал с культовым актером Пьером Решаром и также Жераром Депардье. Он получил много престижных наград, включая премию «Сезар». Режиссером Бернард стал в 1988. Его последняя работа – сериал «Четыре сестры» вышел в 2018 году.

Друзья и коллеги выражают соболезнования семье кинематографиста.