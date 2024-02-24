Навка показала редкое фото со всеми детьми Пескова: «Смелые и надежные мужчины»

Татьяна Навка 23 февраля решила выложить в соцсетях редкое семейное фото. Она поздравила родных людей и всех россиян с Днем защитника отечества. Фигуристка показала фото, которое было сделано на курорте.

Она позировала с мужем, младшей дочкой Надеждой и своей наследницей Сашей Жулиной от прошлых отношений. Также в кадре красовались дети Пескова от прошлых отношений: сыновья Николай, Мик и Дени, а также дочка Елизавета. Они были облачены в летние наряды и стояли на фоне пальм.

«Наши самые отважные, смелые и надежные мужчины, спасибо, что вы есть, и мы за вами, как за каменной стеной! Что у нашей молодежи есть пример отцов и дедов, благодаря которому, мы можем быть уверенными в нашем спокойном будущем», – написала Навка.

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