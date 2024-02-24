Актер Могильников из сериала «Слово пацана» отреагировал на слова Кологривого: «Своими высказываниями он нас прибил»

Ярослав Могильников признался, что не ожидал такого поступка от коллеги. Фото: соцсети Ярослава Могильникова

Ярослав Могильников заявил, что Никита Кологривый стал превращаться в настоящего Кощея из «Слова пацана».

Никита Кологривый недавно сделала несколько громких инетврью. На него обиделись многие именитые актеры, а также его молодые коллеги. Актер прошелся и по тем ребятам, с которыми снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». 

Он заявил, что юные актеры подняли цены на рекламу и повысили гонорары, возомнив себя звездами после одной удачной работы. 16-летний Ярослав Могильников сыграл Ералаша. Он не стал скрывать, что слова Кологривого для него стали неожиданностью. Актер признался, что в настоящей жизни Никита совсем другой, поэтому он не понял, что хотел сказать артист в интервью.

«Это восприняли так, как будто он нас прибил. Если посмотреть интервью, он, конечно, не задевал нас открыто, но были такие едкие фразы. Лично с ним мы не обсуждали это, обсуждали с ребятами», – пояснил Ярослав. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Его поразило то, как сейчас себя ведет актер. Он отметил, что на съемках Кологривый был приветливым и отзывчивым. 

«Сейчас как будто он сам Кащеем становится», – добавил актер в YouTube-канале «Макарена».

Читайте также