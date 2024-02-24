Светлана Бондарчук увезла годовалого сына на море: «Петя сказал слово»

Светлана Бондарчук в 2023 году сообщила, что у нее с мужем Сергеем Харченко родился сын Петр. Она шесть месяцев скрывала, что в ее семье случилось радостное событие. А так как ее не видели беременной, многие заподозрили, что 55-летняя модель воспользовалась услугами суррогатной мамы.

Пока она оберегает малыша от лишнего внимания. Но на днях супруги отвезли его на море. Бывшая жена Федора Бондарчуа позировала на пляже с наследником на руках. Она показывала ему побережье и красочный закат.

«Петя сказал слово "море"», – поделился Харченко.

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Примечательно, что Светлана была в пуховике и джинсах. Она также утеплила сына. По всей видимости, пара решила провести время на одном из российских курортов.