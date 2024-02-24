Хабенский признался, что снимется в новом сезоне «Метода»: «Снова начну отращивать бороду»

Константин Хабенский признался, что уже два года является худруком МХТ. И если раньше он мог сниматься 250 дней в году, то после получения новой должности его съемки сократились до пяти дней. Артист не стал утаивать, что ему есть куда стремиться. В театре он также на полставки трудится как актер. Но Хабенский отметил, что намерен наверстать съемки в кино. В 2024 году у него намечены съемки в двух проектах.

«Начались съемки картины «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Режиссер - Егор Кончаловский. В середине августа начнутся съемки нового сезона «Метода». Так что летом снова начну отращивать бороду», – поделился артист, пишет KP.RU.

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Он добавил, что намерен в театре поставить «Чайку» Чехова. Примечательно, что Константин Юрьевич заверил, что никогда не мечтал быть худруком МХТ.