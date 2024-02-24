Ольга Бузова сделала признание о личной жизни: «Я уже несколько раз занималась любовью»

Ольга Бузова не так давно жаловалась, что не была с мужчиной два года. Телеведущая сетовала, что мечтает о семье, но никак не встретит человека, который бы бы достоен стать ее мужем. Каждый год она загадывает желание, чтобы у нее случились долгожданные перемены в жизни. И 23 февраля артистка неожиданно призналась, что у нее наладилась интимная жизнь.

«Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо», – заявила Ольга.

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Другие подробности она раскрывать не стала. Имя своего избранника телеведущая оставила в тайне. Напомним, что недавно экстрасенс растрогала певицу, предсказав, что в ближайшие годы у нее родится дочка. Бузова очень сильно хочет познать радость материнства.