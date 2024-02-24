Муж Распутиной признался, что готов с ней уехать из Москвы: «Предложил ей дом на выгодных условиях»

Маша Распутина на днях заявила, что хочет уехать из Москвы. Она живет в особняке на Рублевке, но ей по душе более спокойная жизнь. После концертов в Краснодарском крае певица призналась, что у нее есть желание туда переехать. Ее поддержал муж Виктор Захаров. Примечательно, что он пояснил, что почему их выбор упал на этот край.

«Там и люди хорошие, и климат прекрасный. Это и есть причина, почему Маша хочет купить там дом», – отметил муж артистки.

Также он пояснил, что там у них много друзей, а их старшая дочка одно время там работала. Виктор добавил, что они не собираются переезжать в ближайшее время, но уже выбирают себе жилье.

«Наш знакомый на гастролях предложил ей дом на выгодных условиях», – похвастался он, пишет «МК».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока Распутина не спешит брать дом у моря, но в будущем намерена это сделать.