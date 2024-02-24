Продюсер Анжела Хачатурян заявила, что SHAMANа методично травят коллеги из-за зависти

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, все чаще сталкивается с тем, что с ним на сцену не хотят выходить другие артисты. Появились слухи, что его недолюбливают многие в российском шоу-бизнесе. Продюсер Анжела Хачатурян уверена, что певца подвергают травле намеренно. По мнению эксперта, Ярослав обладает качествами, которые есть не у всех. Она заявила, что коллеги артиста просто завидуют ему.

«В том, что SHAMANа методично травят завистники, нет ничего необычного. Зависть — вечная спутница талантливых. Это только подтверждает, что проект удачный», – высказалась Анджела.

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Она также добавила, что видела очень необычное выступление певца и восхищается его талантом. Продюсер призналась, что даже готова помочь команде звезды подготовить международную сольную программу «Я — русский», пишет «МК».