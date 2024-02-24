Блогер Даня Милохин в эфире российского телеканала заявил о желании вернуться в Россию

Даня Милохин 23 февраля появился в эфире российского телевидения. Он предстал на канале «Матч ТВ» в программе «Есть тема!». Блогер обсудил свой недавний триумф в Дубае в боксе. Ему удалось с легкостью одолеть соперника в своем первом бое. Его похвалил Костя Цзю, который уверен, что у молодого спортсмена есть хорошие перспективы.

А ведущий Евгений Анисимов заявил, что Дане пора дать возможность вернуться на родину, чтобы работать с российской молодежью. Эти слова Милохин принял с большой радостью. Он поделился, как готовился к бою три месяца, а также объявил, что горит желанием вернуться в Россию.

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«Я бы с удовольствием. Но держит страх, что могут как-то меня задержать, куда-то отправить, проблема с тем, чтобы прилететь и вылететь. Но, честно скажу, мысли появляются, скоро вы меня ожидайте! Я вернусь!» – заявил Даня в эфире ТВ.

Ранее он выразил сожаление, что резко уехал из страны и подвел Илью Авербуха, а также Евгению Медведеву, так как не закончил участие в проекте «Ледниковый период».