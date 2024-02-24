Жена Никиты Кологривого: «Мы расстались не из-за Агаты Муцениеце»

Жена известного актера Никиты Кологривого Александрина Питиримова впервые прокомментировала расставание с артистом. Девушка опровергла слухи о том, что якобы в их семью вмешалась экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце.

«Ни Агата, как и никто другой, не были причиной нашего расставания. Видимо, поклонники Агаты, или, как пишут, ее друзья, хотели бы, чтобы так было, но, увы…» - заявила она.

Александрина также подчеркнула, что на развод супруги пока не подали. Пара решила пожить отдельно, но, возможно, в будущем они воссоединяться.

При этом пользователи Сети судачат, что Кологривый закрутил роман с Муцениеце на съемках фильма «Я — медведь». Есть информация, что именно из-за актрисы он ушел из семьи.

Агате не в первый раз приписывают романы с женатыми мужчинами. Несколько лет назад ее застали в объятиях Клима Шипенко. Режиссер тогда едва не развелся с женой.

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