Хабенский об увольнении Назарова из МХТ: «Тот, кто предал однажды, к этому обязательно вернется»

Художественный руководитель-директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский впервые прокомментировал увольнение актера Дмитрия Назарова. По его словам, звезда «Кухни» - предатель. И спускать ситуацию он в будущем не намерен.

«Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется», — заявил он.

Хабенский таким образом намекнул, что никого в театр обратно брать не намерен. Если человек уехал, то и ладно.

Дмитрий Назаров, напомним, вместе с женой Ольгой Любимовой живут сейчас во Франции. Там он зарабатывает копейки. В то время как в МХТ ему платили 150 тысяч рублей за выход на сцену. Плюс роли в кино, где он тоже не бедствовал.

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