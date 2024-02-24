Моргенштерн* избил режиссера Хованского на концерте в Сербии

Признанный в России иноагентом рэпер Моргенштерн* выступил 23 февраля в столице Сербии, в городе Белгороде. На мероприятии собрались много русских людей, которые переехали в эту страну по разным причинам.

В какой-то момент на сцену поднялся нетрезвый режиссер Юрий Хованский. Он взял микрофон и начал откровенно оскорблять публику.

Моргенштерну* это очень не понравилось. Музыкант сначала попробовал утихомирить Хованского, но потом пустил в ход кулаки.

Охрана с позором вывела режиссера за кулисы. Против него могут составить административный протокол.

Моргенштерн*, напомним, переехал жить в США после того, как его выгнали из Дубая. Рэпер уверен, что и тут постаралась так называемая журналистка Ксения Собчак.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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