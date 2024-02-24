Маргарита Симоньян: «Часть уехавших звезд - просто тупые»

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что не уважает звезд, которые уехали из России в сложный для нашей страны период. По ее словам, она не понимает их позицию.

«У некоторых просто природная русофобия. А часть из этих людей - тупые. Ведь они, когда уезжали, представления не имели, где вообще находится Донбасс, что там происходило», - заявила она.

По мнению Симоньян, многих артистов захватила волна. А подумать самостоятельно они не смогли.

«Я не говорю, что все обязаны все знать. Но если ты позволяешь себе иметь жесткое, бескомпромиссное мнение, то оно должно быть основано на чем-то. А иначе это очень глупо», - отметила Симоньян.

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