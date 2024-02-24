Маргарита Симоньян: Я сделала самый серьезный шаг в своей жизни»

Журналистка Маргарита Симоньян стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». В разговоре с коллегой, руководитель RT заявила, что буквально совершила подвиг.

«Ты первый, кому я это рассказываю. Но я сделала самый серьезный шаг в своей жизни - написала роман», - сообщила она.

По словам Симоньян, эта книга про западные ценности, когда людям на данный момент уже запрещено оставаться такими, какими их создал Бог.

«Россия остается тихой гаванью для традиционного человека. К какому мы привыкли», - добавила Маргарита.

Роман называется «В начале было слово. В конце будет цифра». Он еще в работе, остались последние штрихи.

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