Поргина об увольнении из «Ленкома»: «Меня унижали смехотворными ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей»

Бывшая жена Николая Караченцова Людмила Поргина снова высказалась о своем увольнении из «Ленкома». Актриса заявила, что руководство театра вынудило ее написать заявление по собственному желанию, так как условия создали невыносимые.

«Меня унижали смехотворными ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей. Директор театра Марк Варшавер поставил меня, актрису высшей категории в массовку», - заявила она.

Поргина также подчеркнула, что Варшавер не стал ее удерживать, когда она решила уйти. По ее словам, он как будто этого ждал.

Сам же Варшавер говорит, что Поргиной стало тяжело играть главные роли, поэтому ей перестали их давать. А зарплату она получала хорошую - 180 тысяч рублей в месяц. Но Людмила это отрицает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».