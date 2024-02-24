Жена угодившего в тюрьму Гобозова обратилась к хейтерам: «Нормальные люди никогда не будут плясать с бубнами на костях»

Жена звезды «Дома-2» Александра Гобозова Светлана обратилась к хейтерам, которые злорадствуют на их истории. Молодого человека, напомним, посадили в тюрьму за то, что он пытался защитить честь и достоинство своей семьи, но переборщил.

«Нормальные люди никогда не будут плясать с бубнами на костях. Всем мира, гармонии и счастья от всей нашей семьи», - написала она.

Светлана также добавила, что однажды обязательно расскажет, что на самом деле произошло с ее мужем. Но сделает это позже.

Несколько месяцев назад Гобозову неизвестные начали угрожать расправой семьи. Звезда «Дома-2» решил лично встретиться с этими людьми, но не рассчитал - под горячую руку попала женщина-посредник. Он избил ее. За что получил реальный срок.

Незадолго до тюрьмы Гобозов женился на Светлане, у них родилась дочь. Женщина теперь ждет своего ненаглядного из место не столь отдаленных.

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