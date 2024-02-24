Волочкова о матери: «Она лила Сулейману в уши такое про меня!»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее мать сделала много всего для того, чтобы они расстались с олигархом Сулейманом Керимовым. По ее мнению, женщина завидовала ей, не иначе.

«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна», - заявила она.

Причем за все эти годы мать Волочковой ни разу не прокомментировала эту историю. Но балерина же вспоминает расставание с Сулейманом часто.

Кстати, однажды так называемая журналистка Ксения Собчак заявила, что причиной расставания Волочковой и Керимова стала измена именно со стороны балерины. Олигарх якобы не смог простить ее и устроил травлю.

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