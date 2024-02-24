Виктория Боня объявила, что отправляется на реалити-шоу: «Надеюсь, вы соскучились по мне в телеке»

Виктория Боня со времен «Дома-2» не потеряла своей популярности. Напротив, девушка стремится ее приумножать, привлекая внимание к себе самыми разными способами. Теперь она решила вернуться к истокам, сообщив фолловерам в соцсетях, что приняла приглашение поучаствовать в реалити-шоу. Правда, в каком, скрывает.

«Надеюсь, вы соскучились по мне в телеке. Целый март меня не будет на связи. Я пока не могу сказать, какое это будет шоу, но, если у вас есть идеи и вы хотите проверить свою интуицию – пишите мне свои варианты», - поведала Боня.

44-летняя звезда Интернета также не раскрыла, когда надо ждать ее появления на экранах. Подписчики принялись гадать, что это может быть за реалити. Некоторые уверены, что это «Новые Звезды в Африке», кто-то допустил и такой вариант, как «Сокровища императора», которые, к слову, еще не вышли на ТНТ, но уже наделали много шума.

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Как бы то ни было, Боня дала понять, что на съемках у нее отберут телефон. И выйти на связь у нее не получится длительное время. Фанаты пожелали ей удачи и пообещали, что будут скучать.