Нюша откровенно заговорила о своем декрете: «Почувствовала, будто живу не свою жизнь»

Певица Нюша дала первое после возвращения на сцену интервью. В беседе с Натальей Подольской на ее YouTube-канале звезда призналась, что ей было сложно выходить из декретного отпуска. Ведь за те годы, что она отсутствовала на сцене, она сильно изменилась. Декрет у нее серьезно затянулся, перейдя из одного сразу во второй.

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После вторых родов певица дольше кормила грудью, глубже погрузилась в материнство и едва ли не растворилась в домашнем быте. Но в какой-то момент поняла, что это не тот путь, на котором ей комфортно.

«Я почувствовала, как будто я живу немножечко не свою жизнь. Как будто я слишком погрузилась в семейный процесс, жизнь мужа, и дети своим поведением мне стали больше понять, что я не на своем место. Я становлюсь какой-то недовольной, внутреннее раздражение, дети тоже начинают капризничать, хотя они очень спокойные, и это меня подталкивало к тому, что что-то не так», - поведала звезда.

Напомним, певица в браке с бизнесменом Игорем Сивовым растит двоих детей - 5-летнюю дочку Симбу и 2-летнего сына Саффрона.