Лера Кудрявцева показала, как выглядит после операции: «Символично»

Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, как и планировала, легла накануне февральских праздничных выходных на операцию. Ей потребовалась хирургическая помощь врачей, так как она получила серьезную травму на репетиции - во время прыжка неудачно приземлилась на ногу и порвала связки, а также заработала перелом.

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Прооперировали звезду 22 февраля, и теперь Лера идет на поправку. Как она выглядит после вмешательства, Кудрявцева показала подписчикам в Telegram в День защитника Отечества.