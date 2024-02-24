Лера Кудрявцева показала, как выглядит после операции: «Символично»

Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, как и планировала, легла накануне февральских праздничных выходных на операцию. Ей потребовалась хирургическая помощь врачей, так как она получила серьезную травму на репетиции - во время прыжка неудачно приземлилась на ногу и порвала связки, а также заработала перелом.
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Прооперировали звезду 22 февраля, и теперь Лера идет на поправку. Как она выглядит после вмешательства, Кудрявцева показала подписчикам в Telegram в День защитника Отечества.
«Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию», - подписала фото блондинка.
Лера Кудрявцева после операции. Фото: Telegram-канал Леры Кудрявцевой
После операции Кудрявцеву ждет реабилитация. Сколько на это понадобится времени и когда она сможет вернуться в строй, звезда не сообщает.