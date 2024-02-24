Отчим Пальто из сериала «Слово пацана» высказался о его карьере: «Уходить в актерство - это немного странный выбор»

Отчим Леона Кемстача Антон Богданов высказался о карьерных перспективах своего пасынка, прославившегося после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер считает, что пареньку лучше не уходить в актерскую сферу, так как будущее ему мама выбрала немного другое.

«У него сложное образование: экономика, дипломатия, три языка… Уходить в актерство - это немного странный выбор. Не факт, что он будет продолжать актерскую историю. Он был настроен на дипломатическую карьеру. Но предложений сейчас много из кино. Думаю, какие-то года три-четыре он еще поснимается в свое удовольствие», -

Учится Кемстач в Дубае, в элитной школе - филиале британского заведения Repton School в Дубае. В кино стал сниматься благодаря отчиму еще в 2021 году, когда Богданов режиссировал мелодраму «Нормальный только я».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В нашумевшем сериале про казанские подростковые уличные банды Кемстач сыграл отличника Пальто, решившего вступить в группировку пацанов. И проснулся знаменитым. Сейчас он использует свалившуюся на него славу себе на пользу, уже запустил свой бизнес по выпуск чипсов.

По материалам сайта KP.RU