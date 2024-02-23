Влад Кадони объяснил, почему на ТВ перестало выходить его шоу: «Сложная история»

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони устроил интерактив с подписчиками. Телеведущий ответил на вопросы, которые интересуют его поклонников.

В частности, тех интересовало, почему из эфира телеканала ТВ-3 исчезла его авторская программа «Кадони-шоу».

«Несколько дней уже не выходит твое шоу. Почему?» - поинтересовались в Сети.

Влад Кадони объяснил, что шоу находится в творческом отпуске.

«А мы официально на каникулах. Ежедневное шоу – сложная история. Нужно отдыхать и собирать героев», - поделился Влад Кадони.

Напомним, Влад Кадони уволился из «Дома-2», где много лет работал ведущим проекта. С начала 2023 года Влад Кадони работает на телеканале ТВ-3, где ведет свое авторское шоу.