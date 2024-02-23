Мария Миронова не может смириться со смертью мамы: «Не становится легче»

Известная актриса Мария Миронова публично почтила память покойной мамы, актрисы Екатерины Градовой. В микроблоге Мария Миронова обратилась к близкому человеку, признавшись, что до сих пор не может смириться с ее смертью.

«Мамочка! Три года как тебя нет с нами. А что-то ничего не становится легче. Совсем. Время не лечит», - написала Мария Маринова.

Подписчики Марии Мироновой написали ей слова поддержки. А те, кто уже столкнулся с подобной потерей, признались, что испытывают схожие чувства.

Напомним, мама Марии Мироновой, актриса Екатерина Градова, скончалась 22 февраля 2021 года от инсульта. Она умерла в больнице, где находилась на лечении из-за проблем с сосудами.

Мария Миронова в этот момент находилась на Мальдивах с сыном. Она прервала свой отпуск и срочно вернулась в Москву, чтобы похоронить маму.

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