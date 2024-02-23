Годовалая дочь Ольги Орловой сделала первые шаги: «Стоило пожаловаться крестной»

Ольга Орлова счастлива первым шагам дочери Ани. Фото: соцсети Ольги Орловой

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова засняла первые шаги дочери Ани.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала о важном событии в семьи. Свои первые самостоятельные шаги сделала дочка телеведущей Анечка, которой в феврале исполнился год.

В микроблоге Ольга Орлова показала видео, которым запечатлела, как ее дочь начала ходить без поддержки. А помогла девочке сделать первые шаги ее крестная, телеведущая Ксения Бородина. Она приехала навестить крестницу.

На видео Ксения Бородина ставит малышку Анечку на пол и манит ее к себе. Кроха, немного поколебавшись, сделала два шага навстречу крестной и упала ей на руки.

«Ура! Анюткины первые шаги! Стоило пожаловаться крестной, как все случилось», - обрадованно сообщила в микроблоге Ольга Орлова.

Ксения Бородина с дочкой Ольги Орловой. Фото: соцсети Ольги Орловой

Ольга Орлова за кадром ликует и радуется первым шагам Ани. 

«Крестная, ты почаще заезжай, потому что мы еще говорить не умеем», - пригласила Орлова Бородину нянчить дочку.

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