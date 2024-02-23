Годовалая дочь Ольги Орловой сделала первые шаги: «Стоило пожаловаться крестной»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала о важном событии в семьи. Свои первые самостоятельные шаги сделала дочка телеведущей Анечка, которой в феврале исполнился год.
В микроблоге Ольга Орлова показала видео, которым запечатлела, как ее дочь начала ходить без поддержки. А помогла девочке сделать первые шаги ее крестная, телеведущая Ксения Бородина. Она приехала навестить крестницу.
На видео Ксения Бородина ставит малышку Анечку на пол и манит ее к себе. Кроха, немного поколебавшись, сделала два шага навстречу крестной и упала ей на руки.
«Ура! Анюткины первые шаги! Стоило пожаловаться крестной, как все случилось», - обрадованно сообщила в микроблоге Ольга Орлова.
Ксения Бородина с дочкой Ольги Орловой. Фото: соцсети Ольги Орловой
Ольга Орлова за кадром ликует и радуется первым шагам Ани.
«Крестная, ты почаще заезжай, потому что мы еще говорить не умеем», - пригласила Орлова Бородину нянчить дочку.