Годовалая дочь Ольги Орловой сделала первые шаги: «Стоило пожаловаться крестной»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала о важном событии в семьи. Свои первые самостоятельные шаги сделала дочка телеведущей Анечка, которой в феврале исполнился год.

В микроблоге Ольга Орлова показала видео, которым запечатлела, как ее дочь начала ходить без поддержки. А помогла девочке сделать первые шаги ее крестная, телеведущая Ксения Бородина. Она приехала навестить крестницу.

На видео Ксения Бородина ставит малышку Анечку на пол и манит ее к себе. Кроха, немного поколебавшись, сделала два шага навстречу крестной и упала ей на руки.