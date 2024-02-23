Тарасов зацеловал новорожденного сына от Костенко после разлуки

Дмитрий Тарасов соскучился по новому члену своей семьи в разлуке. Он только что вернулся из поездки, которую совершил в связи со своими профессиональными обязанностями.

Напомним, сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился в середине февраля. Малыш стал четвертым ребенком в семье, где кроме него есть две дочери и сын. Для Дмитрия Тарасова новорожденный малыш - пятый ребенок. У экс-футболиста есть старшая дочь от первого брака.

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