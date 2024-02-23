Тарасов зацеловал новорожденного сына от Костенко после разлуки

Экс-супруг Ольги Бузовой и бывший футболист Дмитрий Тарасов поделился в микроблоге трогательным видео, которое, судя по всему, сделала его жена Анастасия Костенко.
Счастливый папаша после пробуждения нежится в кровати с новорожденным сыном. Малыш лежит на груди у Дмитрия Тарасова, отец нежно целует личико сына. Ракурс для кадров выбран такой, чтобы поклонникам не удалось рассмотреть крошку.
«Мужчины, с праздником!» - так подписано трогательное видео.
Дмитрий Тарасов с новорожденным сыном. Фото: соцсети Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов соскучился по новому члену своей семьи в разлуке. Он только что вернулся из поездки, которую совершил в связи со своими профессиональными обязанностями.
Напомним, сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился в середине февраля. Малыш стал четвертым ребенком в семье, где кроме него есть две дочери и сын. Для Дмитрия Тарасова новорожденный малыш - пятый ребенок. У экс-футболиста есть старшая дочь от первого брака.