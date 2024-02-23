Настя Ивлеева должна 23 миллиона рублей за свой бар в Москве

Стало известно о многомиллионном долге блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Знаменитость накопила 23 миллиона рублей долгов из-за своего бара в столице. Деньги с нее пытаются взыскать через суд. Ивлеева брала часть этих денег в долг, но пока не вернула.

Шестнадцать из двадцати трех миллионов Анастасия Ивлеева брала в долг у предпринимателя Александра Мокрова - по договорам займа и кредита. Бизнесмен ждал, пока Ивлеева расплатится по долгам. Но потом понял, что не дождется, и обратился в арбитражный суд. Согласно принятому решению, долг Анастасия Ивлеева должна была погасить еще в октябре 2022 года.

Плюс у Ивлеевой накопился долг за просроченные арендные платежи за бар. В целом же, бизнес Анастасии Ивлеевой принес ей убытки на почти 24 миллиона рублей.

Напомним, Анастасия Ивлеева в конце прошлого года угодила в жуткий скандал. Она оказалась устроительницей вечеринки, наделавшей много шума. Последствия своего новогоднего необдуманного пати Ивлеевой аукаются до сих пор.

По материалам kp.ru

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