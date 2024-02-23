Певица Нюша готова познакомиться с бывшей женой своего супруга

Певица Нюша дала понять, что готова и очень хотела бы познакомиться, а возможно, и подружиться с бывшей женой своего супруга Игоря Сивова.

«Мы не знакомы (с бывшей женой Сивова), если спрашивать, хочу ли я, то да. У меня был пример семьи, которая соединилась, мои родители нашли в себе силы договориться»,- поделилась певица Нюша.

Вокалистка знакома с двумя сыновьями Игоря Сивова, которые появились на свет в предыдущем браке мужчины. Мальчики дружат с детьми отца и певицы Нюши.

Напомним, певица Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017-м году. У пары двое совместных детей - сын и дочка.

По материалам Youtube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»

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