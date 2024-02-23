Актер Ленкома Виктор Раков о новом фильме «Мастер и Маргарита»: «Не смотрел. Мне неинтересно»

В январе в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита», который был снят режиссером Михаилом Локшиным по мотивам романа Михаила Булгакова.

Картина наделала много шума. Равнодушных к этой версии романа Булгакова точно нет. Правда, есть те, кто из принципиальных соображение не стали смотреть новый фильм. В их числе и звезда Ленкома Виктор Раков.

Актер признался, что не стал смотреть фильм Михаила Локшина.

«Я не смотрел его просто потому, что не смотрел. Мне неинтересно», - высказался Виктор Раков.

Напомним, звезда Ленкома Виктор Раков сыграл Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в 90-х годах прошлого века. Фильм снял Юрий Кара. По словам Ракова, многие артисты тогда отказались от съемок в мистической картине.

«Некоторые артисты игнорировали эту картину и всячески из нее «исчезали», – добавил Виктор Раков.

По материалам MK.RU

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».