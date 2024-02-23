Наталья Фриске засняла дочь Луну за столом: «У нас сегодня вкусный завтрак. Творожные кексики»

Луне скоро исполнится два года. Фото: соцсети Натальи Фриске

Наталья Фриске показала, чем кормит малышку на завтрак.

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья одна растит маленькую дочку Луну. Ставшая мамой в зрелом возрасте, Наталья Фриске все свое время сейчас посвящает воспитанию малышки, стараясь дать ей все самое лучшее.

Наталья Фриске часто делится трогательными моментами с участием Луны с подписчиками. Утром праздничного и выходного дня она показала, что крошка Луна ест на завтрак.

Наталья Фриске засняла Луну в момент утренней трапезы. Крошка ела вкусную еду и заодно смотрела телевизор.

«У нас сегодня вкусный завтрак. Вот такие прекрасные творожные кексики. У меня бриошь», - рассказала за кадром Наталья Фриске.

Дочь Натальи Фриске Луна за завтраком. Фото: скрин видео соцсети Натальи Фриске

Напомним, Наталья Фриске родила дочку в апреле 2022 года. Скоро малышке Луне исполнится два года.

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