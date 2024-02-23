Алла Пугачева представит новый альбом первого марта

Стала известна дата премьеры нового альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S.». Сборник, в который вошло одиннадцать новых песен в исполнении Аллы Пугачевой, появится на стриминговых платформах первого марта.

Очевидно, что премьера приурочена к юбилею Аллы Пугачевой, который будет отмечаться в этом году. Пятнадцатого апреля 2024 года Алле Пугачевой исполнится 75 лет.

С песнями из нового альбомы Аллы Борисовны ее поклонники смогут познакомиться на таких платформах, как Apple Music, Spotify, Я.Музыка, ВКонтакте и других.

Интересно, что помимо новых песен, в альбом Пугачевой «P.S.» вошли и композиции, которые Примадонна исполняла на своем концерте «Алла Пугачева. P.S.» в 2019-м году, с которым выступила по случаю своего 70-летия.

Напомним, Алла Пугачева уже почти два года не живет в России. Не так давно семья Примадонн переехала из Израиля на Кипр.

По материалам kp.ru

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