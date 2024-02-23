Жена осужденного на полтора года Гобозова из «Дома-2»: «Нормальные люди никогда не будут плясать с бубнами на костях»

Жена экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова Светлана выступила в микроблоге с заявлением по поводу вынесенного на днях приговора суда ее мужу.

Светлана Гобозова рассказала, что ее семья переживает очень сложные времена, и просит с пониманием относиться к тому, что она пока не раскрывает все детали произошедшего.

Жена Саши Гобозова поблагодарила всех, кто поддерживает ее и Гобозова в эти непростые дни.

«Я вам желаю никогда не прочувствовать подобного. Не зря говорят, от тюрьмы, да от сумы не зарекайся, Вселенная в этом плане бывает слишком справедлива», - написала Светлана.

Обратилась Светлана Гобозова и к хейтерам, которых у ее семьи тоже немало. Она назвала их неадекватными и попросила высказываться в другом месте.

«Нормальные люди никогда не будут плясать с бубнами на костях», - уточнила жена Саши Гобозова.

Напомним, на днях суд приговорил Александра Гобозова к наказанию в виде лишения свободы сроком на полтора года. В ближайшее время Гобозов может отправиться в колонию общего режима. Гобозов признан виновным в разбойном нападении и применении насилия. Адвокат Гобозова будет оправдывать этот приговор суда. И уже скоро станет известно, какое же наказание в итоге понесет Александр Гобозов.

Кстати, не так давно он вновь стал отцом. Жена Светлана родила ему дочку в конце декабря 2023 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».