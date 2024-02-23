Дочка Козловского донашивает одежду за подросшей наследницей Акиньшиной: «Она все Эммино платье не снимает»

Оксана Акиньшина в комментариях к свежим фото Данилы Козловского, на которых он показал 4-летнюю дочку Оду Валентину, дала понять, что малышка донашивает одежду за ее наследницей Эмми. Похоже, что те наряды, из которых девочка успела вырасти, звездная мама передает для Оды Валентины, она помладше и платья Эмми ей как раз впору. Судя по всему, что мама малышки модель Ольга Зуева совсем не против такого разумного потребления вещей: одновременно и экологично, и экономно. Зачем выбрасывать платья, если они еще совсем как новые.

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