Дочка Козловского донашивает одежду за подросшей наследницей Акиньшиной: «Она все Эммино платье не снимает»

Оксана Акиньшина в комментариях к свежим фото Данилы Козловского, на которых он показал 4-летнюю дочку Оду Валентину, дала понять, что малышка донашивает одежду за ее наследницей Эмми. Похоже, что те наряды, из которых девочка успела вырасти, звездная мама передает для Оды Валентины, она помладше и платья Эмми ей как раз впору. Судя по всему, что мама малышки модель Ольга Зуева совсем не против такого разумного потребления вещей: одновременно и экологично, и экономно. Зачем выбрасывать платья, если они еще совсем как новые.
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Ода Валентина донашивает платья за Эмми. Фото: соцсети, скриншот
По случаю дня рождения дочки Оды Валентины актер навестил ее в Штатах. В комментариях под свежими фото Оксана Акиньшина подметила, что малышка все еще носит платье, которое когда-то было у ее дочки Эмми.
«Она все Эммино платье не снимает», - уточнила Оксана Акиньшина.
Напомним, что слухи о романе Данилы Козловского с актрисой возникли, когда они вместе снимались в фильме «Чернобыль». Оксана Акиньшина даже прилетала к нему в Лондон в 2021 году. Там состоялась международная кинопремия «Золотой единорог». Актриса, по слухам, должна была поддержать Данилу Козловского. А после театрального шоу Оксана и Данила вместе позировали фотографам.