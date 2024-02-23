Данила Козловский случайно засветил лицо четырхлетней дочки Оды Валентины на редком фото

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского рожала дочку в Америке. Затем случилась пандемия и модель Ольга Зуева якобы не смогла вернуться в Россию с новорожденной малышкой. Однако Оде Валентине исполнилось уже 4 годика, а экс-возлюбленная звезды фильма «Легенда №17» предпочитает оставаться за океаном, где она растит единственную дочь вдали от пристального внимания прессы и поклонников.

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Данила Козловский часто наведывается в гости к дочери, как заботливый отец, он интересуется всем, что происходит в жизни малышки. Примечательно, что сам актер говорил о том, что поступил плохо с Ольгой Зуевой, комментируя их расставание. Паре не удалось сохранить отношения после рождения дочери. Хотя многие считают, что Зуева улетела рожать в США, потому что ее ничего не связывало с Данилой Козловским. Вскоре появились слухи о романе актера с Оксаной Акиньшиной.