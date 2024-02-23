Данила Козловский случайно засветил лицо четырхлетней дочки Оды Валентины на редком фото

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского рожала дочку в Америке. Затем случилась пандемия и модель Ольга Зуева якобы не смогла вернуться в Россию с новорожденной малышкой. Однако Оде Валентине исполнилось уже 4 годика, а экс-возлюбленная звезды фильма «Легенда №17» предпочитает оставаться за океаном, где она растит единственную дочь вдали от пристального внимания прессы и поклонников.
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Данила Козловский часто наведывается в гости к дочери, как заботливый отец, он интересуется всем, что происходит в жизни малышки. Примечательно, что сам актер говорил о том, что поступил плохо с Ольгой Зуевой, комментируя их расставание. Паре не удалось сохранить отношения после рождения дочери. Хотя многие считают, что Зуева улетела рожать в США, потому что ее ничего не связывало с Данилой Козловским. Вскоре появились слухи о романе актера с Оксаной Акиньшиной.
Данила Козловский показал личико дочки Оды Валентины. Фото: соцсети, скриншот
В своем микроблоге по случаю 4-летия дочки Оды Валентины актер засветил личико малышки, позволив поклонникам рассмотреть внешность крохи. Девочка, как пишут фанаты, похожа на своего отца. Удивил многих и комментарий Оксаны Акиньшиной, которая заметила, что Ода носит платье, которое когда-то принадлежало ее дочери Эмми. Похоже, что актриса отдала наряд маленькой Оде, так как ее собственная дочь уже из него выросла.
«Она все Эммино платье не снимает!» - подметила Оксана, удивив поклонников Данилы Козловского.