Никита Кологривый спустил в бутике в Дубае больше 400 тысяч рублей на одежду

Многие считают, что Никита Кологривый поймал звездную болезнь. Актер высказался по многим темам, раскритиковав в пух и прах звездных коллег. Так, досталось от Никиты и его партнерам по съемочной площадке сериала «Слово пацана». Он заметил, что юные дарования стали поднимать ценники, хотя в их копилке всего пару ролей. О ком именно говорил Кологривый, не уточняется. Однако Рузиль Минекаев, который сыграл в криминальной драме Жоры Крыжовникова Марата (брата Вовы Адидаса), заверил, что в курсе слов Никиты Кологривого, но заметил, что тот имеет право на свое мнение. Критиковать 29-летнего актера Рузиль не стал.

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Хотя сам Никита Кологривый утверждает, что актеры не должны получать высокие гонорары, ведь их труд несравним с тем, что делают врачи, учителя или спасатели. При этом сам актер, судя по всему, получает хорошие деньги.

Так, на отдыхе в Дубае, он потратил почти полмиллиона в местном бутике, оставив там 482 225 рублей. Актер купил спортивный костюм за 54 800 рублей, безрукавку за 12 200 рублей, кроссовки за 62 900 рублей. Похоже, что экономить актер не привык.

По материалам 7days