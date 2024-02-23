Джиган с женой Оксаной Самойловой пытаются продать особняк на Новой Риге, скинув в цене 45 миллионов

Джигану все никак не удается продать роскошный особняк в поселке Шато-Соверен на Новой Риге. Рэпер с женой Оксаной Самойловой даже решили понизить цену на коттедж до 155 миллионов рублей, сделав приличную скидку. Но заманить потенциальных покупателей певцу пока не удалось.

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Кстати, супружеская чета владеет трехэтажным особняком в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Этот дом рэпер покупал не за наличные, а в ипотеку еще в 2018 году. Тогда покупка коттеджа обошлась ему в 199 миллионов рублей. Между прочим, дом еще остается в залоге у банка. А Джиган с женой Оксаной Самойловой вносят ежемесячные платежи по ипотеке.

Певец хотел продать роскошный особняк за 200 миллионов рублей, хотя кадастровая стоимость дома составляет всего 38 миллионов. В итоге рэпер снизил стоимость, сделав скидку на 45 миллионов рублей. В доме есть все, что нужно для комфортной жизни: просторная гостиная с камином, столовая, хаммам, четыре спальни с гардеробными, отдельные ванна и туалет, тренажерный зал и даже кинотеатр. Коттедж именитые хозяева продают вместе с гостевым домом, бассейном и садом.

По материалам Telegram-канал Shot