Безрукова, Ивлеева, Орлова и Алферова поздравили мужчин с Днем защитника Отечества: «Берегите себя!»

Звезды отечественного шоу-бизнеса, актрисы театра и кино, певицы и блогеры на своих страничках в соцсетях поздравили мужчин с Днем защитника Отечества, выразив им свое восхищение, признание, уважение, благодарность и любовь.

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В стороне от праздника не осталась и бывшая жена Максима Виторгана. Телеведущая была максимально кратка, но все же обратилась ко всем причастным в этот праздничный день. «Мужчины, с праздником!» - написала Ксения Собчак. Вторит звездной блондинке и блогерша Настя Ивлеева. «Поздравляю всех защитников Отечества! Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!» - добавила телеведущая.