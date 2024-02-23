Безрукова, Ивлеева, Орлова и Алферова поздравили мужчин с Днем защитника Отечества: «Берегите себя!»

Звезды отечественного шоу-бизнеса, актрисы театра и кино, певицы и блогеры на своих страничках в соцсетях поздравили мужчин с Днем защитника Отечества, выразив им свое восхищение, признание, уважение, благодарность и любовь.
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В стороне от праздника не осталась и бывшая жена Максима Виторгана. Телеведущая была максимально кратка, но все же обратилась ко всем причастным в этот праздничный день. «Мужчины, с праздником!» - написала Ксения Собчак. Вторит звездной блондинке и блогерша Настя Ивлеева. «Поздравляю всех защитников Отечества! Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!» - добавила телеведущая.
«Дорогих мужчин поздравляю с Днем защитника Отечества! Со всей теплотой хочу пожелать вам достигать самых смелых целей, пусть победы будут яркими и заслуженными. Здоровья и неиссякаемой энергии», - желает Ольга Орлова.
Ксения Собчак поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: соцсети, скриншот
«С праздником!!! Любимые наши родные ребята!» - шлет свой привет певица Слава.
К ней присоединилась и Ксения Алферова. Наших мужчин актриса назвала отважными, сильными, ответственными, надежными, решительными, добрыми, справедливыми.
«Вы бережете Родину, семью, наши ценности и традиции. Мы любим вас, гордимся вами и очень-очень рады, что вы есть!
Желаем, чтобы вас никогда не покидали доблесть и отвага, стойкость и выдержка, энтузиазм и вера! Желаем вам с честью проходить все жизненные испытания.
Спасибо вам за то, что бережете и нас, и все, что нам дорого!
С Днем защитника Отечества всех, кто причастен!» - добавила Ксения Алферова.