Повереннова рассказала о новых отношениях после четырех лет гражданского брака с Руденко

Дарья Повереннова так и не смогла простить бывшему возлюбленному Анатолию Руденко то, что он оставил ее ради Елены Дудиной. Актер женился и у них с молодой женой родилась дочка Милена. В одном из интервью Анатолий признался, что экс-избранница, с которой он прожил четыре года, старательно его не замечает на мероприятиях, и даже не здоровается. Что задевает Руденко, который не раз хотел помириться с Дарьей.

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Актриса уже три года счастлива в браке с экономистом Андреем Шароновым. 51-летняя Дарья Повереннова то и дело публикует в личном микроблоге совместные фото с возлюбленным, утверждая, что ей удалось найти любовь в зрелом возрасте, когда она уже не смела и мечтать.

«Вот как я, например, встретила Андрея в 41. И в тот момент, когда решила, что мне не суждено повстречать того самого, о ком мечтала всю жизнь. Но жизнь оказалась гораздо интереснее!» — говорит Дарья Повереннова.

Не так давно Анатолий Руденко попал в скандальную историю. Актера из сериала «Две звезды» задержали с наркотиками. Он ехал в такси. Мама Анатолия Любовь Руденко считает, что ее сын ни в чем не виноват.

По материалам «СтарХит»