Жена Кологривого из «Слова пацана» о его интрижке с Муцениеце: «В этом просто нет смысла»

Никита Кологривый не раз оказывался в центре различных скандалов после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». То актер раскритиковал партнеров по съемочной площадке, заявив, что имея за плечами всего пару проектов, юные дарования стали поднимать гонорары за съемки в будущих картинах. Такое отношение к делу Никита Кологривый считает проявлением звездной болезни. Также актер высмеял тех, кто ставит себе виниры, считая, что артисты таким образом сокращают количество проектов, в которых они могли бы проявить себя. Едва ли в исторической или криминальной драме будут снимать актера с идеальными зубами искусственно-белоснежного оттенка.

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Поговаривают в кулуарах и о романах 29-летнего Никиты Кологривого. Ходят слухи, что отношения актера с его женой Александриной Питиримовой сошли на нет из-за тайной интрижки с Агатой Муцениеце на съемках фильма «Я — медведь». Источники из окружения актрисы шепчутся, что между Никитой Кологривым и Агатой якобы проскочила искра.

При этом жена актера, с которой он живет отдельно, считает, что эти слухи всего лишь чей-то вброс. «Честно говоря, ничего не хочется комментировать, так как в этом просто нет смысла. Только чья-то фантазия. Ни Агата, как и никто другой не были причиной нашего расставания», - приводит «СтарХит» слова Александрины Питиримовой.

Она также дала понять, что им с Никитой удалось сохранить дружеские отношения, они не в разводе, а остально личное.