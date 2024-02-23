Кудрявцева перенесла операцию, попав в стационар Минобороны РФ

Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками, рассказав о своем самочувствии. Травму знаменитость получила случайно на сцене. Ей нужно было выбежать на площадку и немного попрыгать. Однако приземление оказалось травматичным. Дежурный врач вовремя оказал телеведущей медицинскую помощь, позже Лера Кудрявцева обратилась в больницу.

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Медики сказали пациентке, что «бедро не вернулось на место», а нога уже приземлилась. Именно так произошло скручивание. В итоге порвалась связка в колене, а тазобедренная кость стукнулась о голень. В результате Лера Кудрявцева получила перелом. По словам теледивы, у нее от боли искры посыпались из глаз.

В итоге 52-летнюю жену хоккеиста Игоря Макарова прооперировали. Только так можно было ликвидировать последствия тяжелой травмы. Лера вышла на связь с подписчиками своего микроблога, показав фото из больницы. Телеведущая попала в стационар Минобороны России. Операцию провели в четверг, 22 февраля. Она прошла хорошо.