Бывшие жены футболистов Мамаева и Погребняка стали участницами шоу в Китае

Грядущей весной на ТНТ состоится премьера нового шоу «Сокровища императора», в котором приняли участие 13 пар звезд российского шоу-бизнеса и Интернета. Главный приз, за который будут сражаться знаменитости, невероятный – это 14 миллионов рублей.

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Совсем скоро телеканал обнародует имена всех участников, но уже известно, что за миллионами в Поднебесную отправились бывшие жены футболистов Павла Мамаева и Павла Погребняка – Алана и Мария. Судя по всему, девушки будут бороться не друг с другом, а в дуэте.

К слову, фамилия Мамаева уже фигурировала в реалити-шоу ТНТ. В прошлом году футболист был участником проекта «Выжить в Дубае», где смог не только дойти до финала, но и забрать главный денежный приз. Мария Погребняк также пыталась выиграть деньги, но в другом проекте ТНТ - «Звезды в Африке», дошла до финала, но уступила рэперу ST.