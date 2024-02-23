Максим Галкин* показал подросшего питомца, который охраняет Аллу Пугачеву с детьми в Израиле

Шоумен Максим Галкин* после чеса по Эстонии вернулся к семье. Артист не бывает дома неделями, уезжая с концертами даже на другие континенты, и такой режим работы позволяет ему содержать жену Аллу Пугачеву, привыкшую к роскошной жизни, и двоих детей-близнецов Гарри и Лизу. Правда, в эмиграции жизнь российских звезд стала гораздо скромнее – доходы серьезно упали.

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Вернувшись в семью, Галкин* показал, что у его жены и детей надежная охрана. Пока он отсутствует, дом охраняет подросший пес Рокки, который появился осенью прошлого года в качестве подарка от крестной дочки Пугачевой Алины Галкиной.

«На посту», - сообщил Галкин*, засняв видео с четвероногим охранником.

Рокки весь превратился в слух и надолго замер у открытого окна. Он заметно подрос и уже выглядит серьезным защитником, с которым шутки плохи.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента