Алиана Устиненко из «Дома-2» не знает, как сказать сыну про тюремный срок Александра Гобозова

В Пятигорске к полутора годам лишения свободы осуждена звезда «Дома-2» Александр Гобозов. Его осудили по статье «Разбой» за то, что в прошлом году он избил женщину.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Бывшая жена осужденного Алиана Устиненко теперь не знает, как сказать об этом сыну. Она воспитывает 10-летнего Роберта и осознает, какая сейчас на ней ответственность. Несмотря на то, что Гобозов в жизни ребенка появлялся эпизодами и, по ее словам, алименты не платил.

«Мне все равно нужно сообщить ребенку о том, что произошло с Александром, пока это не сделал кто-то другой. Как мне быть? Как сказать, чтобы сын воспринял это спокойно и не чувствовал себя виноватым или неполноценным?» - стенает мать в соцсетях.

При этом, история, за которую Гобозова лишили свободы, произошла в 2023 году. у него вымогали деньги, угрожали расправой над близкими. На встречу приехала некая женщина, которая отказалась назвать заказчика. На нее Гобозов кинулся с кулаками, отобрал телефон и скрылся.