Юрист советует лишенному свободы Александру Гобозову не обжаловать приговор: «Через год сможет выйти по УДО»

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов накануне праздника был осужден на полтора года тюрьмы Пятигорским судом. Его признали виновным по статье «Разбой», но юрист Юрий Шель считает, что шоумену еще повезло, поскольку дали Гобозову «неприлично мало». Эксперт в интервью сайту Teleprogramma.pro поведал, что осужденному лучше не обжаловать пока приговор.

«У него следующие варианты: быть оправданным, что почти невероятно, или переквалифицировать это дело на самоуправство», - считает Шель. И во втором случае удача может встать на его сторону: «Тогда Гобозов сможет через год после начала отбывания срока выйти по УДО».

А осудили Гобозова, напомним, за то, что он избил женщину. Дело, по официальной версии, было так: шоумен начал получать угрозы, у него вымогали деньги.

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Посредником оказалась некая женщина, с которой Александр встретился и попытался выйти на заказчиков. Но та стала его запугивать, нервы звезды телестройки не выдержали, а словесных аргументов не хватило – в ход пошли кулаки. Судили артиста по ч. 2 ст. 162 УК, но даже первая часть указанной статьи предполагает до 8 лет лишения свободы.